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Канадский клуб сообщил о нападении на трех игроков команды на расовой почве

Одного из них доставили в больницу
Футбол В мире
09:29
Канадский клуб сообщил о нападении на трех игроков команды на расовой почве
Фото: МЛС

«Ванкувер» через свой сайт сообщил о нападении на трех игроков молодежной команды.

Клуб сообщил, что нападение было совершено на расовой почве. Один из футболистов доставлен в больницу.

«14 августа вечером на троих игроков нашей академии, собравшихся на улице, было совершено, как предполагается, нападение на расовой почве.

Один из футболистов находится в больнице с травмами, не угрожающими его жизни, и должен полностью выздороветь после операции.

Арестован один из подозреваемых, и ведется следствие. Дополнительно комментировать инцидент клуб не намерен.

С нас хватит. Наши сердца разбиты, нам тошно, мы решительно осуждаем любые проявления дискриминации, расизма и ненависти.

Столь омерзительному поведению нет места в нашем обществе. Мы сделаем все для поддержки пострадавших игроков и потребуем самого сурового наказания для виновных».

Сообщается, что доставленный в больницу игрок «Ванкувера» находится в стабильном состоянии.

Ранее игрок «Шахтера» вспомнил о расизме в Украине.

Андрей Усмонов
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Теги

Ванкувер Кэнакс болельщики расизм

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