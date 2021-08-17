Канадский клуб сообщил о нападении на трех игроков команды на расовой почве

Фото: МЛС

«Ванкувер» через свой сайт сообщил о нападении на трех игроков молодежной команды.

Клуб сообщил, что нападение было совершено на расовой почве. Один из футболистов доставлен в больницу.

Один из футболистов находится в больнице с травмами, не угрожающими его жизни, и должен полностью выздороветь после операции.

Арестован один из подозреваемых, и ведется следствие. Дополнительно комментировать инцидент клуб не намерен.

С нас хватит. Наши сердца разбиты, нам тошно, мы решительно осуждаем любые проявления дискриминации, расизма и ненависти.

Столь омерзительному поведению нет места в нашем обществе. Мы сделаем все для поддержки пострадавших игроков и потребуем самого сурового наказания для виновных».