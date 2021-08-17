Канадский клуб сообщил о нападении на трех игроков команды на расовой почве
«Ванкувер» через свой сайт сообщил о нападении на трех игроков молодежной команды.
Клуб сообщил, что нападение было совершено на расовой почве. Один из футболистов доставлен в больницу.
«14 августа вечером на троих игроков нашей академии, собравшихся на улице, было совершено, как предполагается, нападение на расовой почве.
Один из футболистов находится в больнице с травмами, не угрожающими его жизни, и должен полностью выздороветь после операции.
Арестован один из подозреваемых, и ведется следствие. Дополнительно комментировать инцидент клуб не намерен.
С нас хватит. Наши сердца разбиты, нам тошно, мы решительно осуждаем любые проявления дискриминации, расизма и ненависти.
Столь омерзительному поведению нет места в нашем обществе. Мы сделаем все для поддержки пострадавших игроков и потребуем самого сурового наказания для виновных».
Сообщается, что доставленный в больницу игрок «Ванкувера» находится в стабильном состоянии.
Ранее игрок «Шахтера» вспомнил о расизме в Украине.