Каннаваро: «Пяти итальянских номинантов не было с времен, когда я выигрывал Золотой мяч»
Каннаваро: «После чемпионата мира-2006 я бы стоил около 100 миллионов фунтов!»
Экс-защитник – о нынешних ценах на футболистов
15:42
Фото: Sky Sports
Бывший защитник Фабио Каннаваро прокомментировал нынешние цены на футболистов.
«Сейчас футболисты по делу стоят и получают больше, чем раньше. Это связано с финансами в футболе, сейчас игроки – главные действующие лица.
Победа на чемпионате мира делает нормального игрока легендой. Мой «Золотой мяч» стал выдающимся результатом, но это было лишь следствие моих выступлений на чемпионате мира-2006.
Я не знаю, сколько бы стоил сегодня. После чемпионата мира-2006 я бы стоил около 100 миллионов фунтов, это точно!»
Каннаваро получил «Золотой мяч» в 2006-м году за победу на ЧМ-2006.
Ранее итальянец рассказал, кто должен выиграть «Золотой мяч».
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