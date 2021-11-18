Каннаваро: «После чемпионата мира-2006 я бы стоил около 100 миллионов фунтов!»

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Бывший защитник Фабио Каннаваро прокомментировал нынешние цены на футболистов.

Победа на чемпионате мира делает нормального игрока легендой. Мой «Золотой мяч» стал выдающимся результатом, но это было лишь следствие моих выступлений на чемпионате мира-2006.

Я не знаю, сколько бы стоил сегодня. После чемпионата мира-2006 я бы стоил около 100 миллионов фунтов, это точно!»