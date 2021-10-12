Каннаваро: «Пяти итальянских номинантов не было с времен, когда я выигрывал Золотой мяч»
Бывший защитник сборной Италии и обладатель Золотого мяча Фабио Каннаваро высказался по поводу номинантов на главную индивидуальную награду. Слова экс-игрока «Ювентуса» и «Реала» приводит Football Italia.
«Пяти итальянцев среди номинантов не было с тех пор, как я выиграл в 2006-м. Так что это хороший знак. Жоржиньо – самый признанный, хотя я уверен, что выиграет Месси.
Барелла и остальные заслуживают этого, но Кьеза тоже должен был быть в списке после игры, которую он продемонстрировал.
Логически это зависит от победы на чемпионате Европы. Бонуччи и Кьеллини продолжают оставаться прекрасной парой защитников, несмотря на годы.
С точки зрения адзурри, у нас есть прекрасные полузащитники и нападающие, но не хватает защитников. Бастони хорошо прогрессирует, но больше нет выделяющихся игроков. Я думаю, Роберто Манчини будет рассматривать схему с тремя защитниками».
О борьбе Доннаруммы за «Золотой мяч»
«Для вратарей, как и для защитников, это всегда очень сложно. Это не совпадение, что только Яшин выиграл его. У Джиджо будет несколько возможностей, если он продолжит в том же духе. В сборной и «ПСЖ» он будет много выигрывать и получит более высокие шансы на титул, поскольку эра Месси и Роналду подходит к концу, а на горизонте еще нет новых великих игроков».
Жоржиньо является одним из фаворитов престижной награды, так как помимо Евро-2020 выиграл в этом году и Лигу чемпионов.
Помимо него также высокие шансы на победу у Лионеля Месси, Роберта Левандовски и Карима Бензема.
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