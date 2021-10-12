Каннаваро: «Пяти итальянских номинантов не было с времен, когда я выигрывал Золотой мяч»

Фабио Каннаваро / фото - Eurosport

Бывший защитник сборной Италии и обладатель Золотого мяча Фабио Каннаваро высказался по поводу номинантов на главную индивидуальную награду. Слова экс-игрока «Ювентуса» и «Реала» приводит Football Italia.

Барелла и остальные заслуживают этого, но Кьеза тоже должен был быть в списке после игры, которую он продемонстрировал.

Логически это зависит от победы на чемпионате Европы. Бонуччи и Кьеллини продолжают оставаться прекрасной парой защитников, несмотря на годы.

С точки зрения адзурри, у нас есть прекрасные полузащитники и нападающие, но не хватает защитников. Бастони хорошо прогрессирует, но больше нет выделяющихся игроков. Я думаю, Роберто Манчини будет рассматривать схему с тремя защитниками».