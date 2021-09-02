Канте – лучший полузащитник минувшего сезона Лиги чемпионов
Канте и Толиссо не сыграют с Украиной, на их место уже вызвали новых игроков
В Киев отправятся Рабьо и Гендузи
2 сентября 12:57
Н’голо Канте / Фото: Goal
Полузащитники сборной Франции Н’голо Канте и Корентен Толиссо не сыграют против сборной Украины, сообщает L’Equipe.
По информации источника, оба хавбека имеют повреждения икроножной мышци. Вместо них в сборную Франции вызван хавбек «Ювентуса» Адриен Рабьо и полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи.
Украина сыграет с Францией 4-го сентября в Киеве.
В матче 4-го тура отбора на ЧМ-2022 Украина упустила очки в матче с Казахстаном (2:2).
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