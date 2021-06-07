Канте: «Иногда мой образ получается слишком чудесным»

Н'голо Канте / Фото: Twitter

Полузащитник «Челси» и сборной Франции Н’голо Канте заявил, что его позитивный образ слишком сильно раздувают. Его слова приводит ВВС.

Думаю, иногда все это слишком раздувают. В этом нет необходимости. Да, я стремлюсь иметь хорошие отношения с партнерами, с людьми, с которыми я встречаюсь на улицах, на играх. Но в футболе есть и другие люди вроде меня. Из этого незачем раздувать целую историю и преувеличивать все».