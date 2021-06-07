Погба: «Канте сможет претендовать на «Золотой мяч»
Канте: «Иногда мой образ получается слишком чудесным»
Игрок «Челси» уверяет, что он – обычный парень
Н'голо Канте / Фото: Twitter
Полузащитник «Челси» и сборной Франции Н’голо Канте заявил, что его позитивный образ слишком сильно раздувают. Его слова приводит ВВС.
«Иногда мой образ получается слишком чудесным. Но я в конечном счете обычный парень. Просто один из игроков. Незачем говорить, что я самый добрый, самый милый. Я просто один из игроков.
Думаю, иногда все это слишком раздувают. В этом нет необходимости. Да, я стремлюсь иметь хорошие отношения с партнерами, с людьми, с которыми я встречаюсь на улицах, на играх. Но в футболе есть и другие люди вроде меня. Из этого незачем раздувать целую историю и преувеличивать все».
Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о том, может ли Канте получить «Золотой мяч».
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