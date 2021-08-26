Павар – о Канте: «Надеюсь, он выиграет Золотой мяч. У него шесть легких»
Канте – лучший полузащитник минувшего сезона Лиги чемпионов
Хавбек «Челси» помог лондонцам завоевать главный клубный трофей Европы
21:25
Н’Голо Канте / Фото - bleacherreportХавбек «Челси» Н’Голо Канте признан лучшим полузащитником Лиги чемпионов по итогам минувшего сезона. Об этом сообщает официальный сайт UEFA.
В минувшем розыгрыше турнира Канте сыграл за «Челси» 13 матчей, в которых сделал 1 результативную передачу.
В составе лондонцев 30-летний француз стал победителем турнира, обыграв в финале «Манчестер Сити» со счетом 1:0.
Напомним, Канте также был номинирован на награду лучшему игроку года.
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