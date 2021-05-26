Канте: «Многие юношеские академии мне отказали»

Н’Голо Канте / фото - gettyimages

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте на официальном сайте UEFA рассказал о своем трудном футбольном пути:

В детстве начал смотреть записи матчей с участием великих футболистов вроде Диего Марадоны, Роналдо и Роналдиньо. Вместе с друзьями порой пытались повторить их трюки, забить гол в похожем стиле. Но в итоге я не смог играть так, как они. Оказался на другой позиции. Справедливости ради, я был куда менее талантлив.

В юные годы неоднократно бывал на просмотрах. Во многих юношеских академиях мне отказали. Но я не считал это какими-то неудачами. Скорее, рассматривал это как возможность понять, что я из себя представляю на уровне той или иной академии. В то время не думал, что юношеская академия — единственный путь в профессиональную команду. Просто старался сыграть как можно лучше вне зависимости от обстоятельств. Верил, что успех обязательно придет позже, может быть даже в чем-то другом. Эти отказы в нескольких академиях, полагаю, тоже помогли мне окрепнуть».