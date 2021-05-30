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Канте: «Наслаждаемся победой. Пока о «Золотом мяче» не думаю»

Хавбек «Челси» стал лучшим игроком финала ЛЧ
Футбол Лига чемпионов UEFA
16:00
Канте: «Наслаждаемся победой. Пока о «Золотом мяче» не думаю»
Н`Голо Канте с трофеем Лиги чемпионов / Фото: AFP

Полузащитник «Челси» Н`Голо Канте дал комментарий после победы в финальном матче Лиги чемпионов UEFA против «Манчестер Сити» (1:0).

Слова Канте приводит RMC Sport:

Это невероятно. Много усилий было приложено в этом сезоне для достижения этого результата. Это гордость и радость. Мы получили свою награду. Это результат тяжелой работы всей команды.

«Золотой мяч»? Нет, я не думаю о нем. Пока мы наслаждаемся победой в Лиге чемпионов, а потом будет еще чемпионат Европы.

Напомним, что француз был признан лучшим игроком решающего матча ЛЧ.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Челси Н'голо Канте

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