Аспиликуэта: «Канте – лучший полузащитник мира. Он выиграл ЧМ, теперь ЛЧ, но все равно остается скромным человеком»
Канте: «Наслаждаемся победой. Пока о «Золотом мяче» не думаю»
Хавбек «Челси» стал лучшим игроком финала ЛЧ
16:00
Н`Голо Канте с трофеем Лиги чемпионов / Фото: AFP
Полузащитник «Челси» Н`Голо Канте
дал комментарий после победы в финальном матче Лиги чемпионов UEFA против «Манчестер Сити» (1:0).
Слова Канте приводит RMC Sport:
Это невероятно. Много усилий было приложено в этом сезоне для достижения этого результата. Это гордость и радость. Мы получили свою награду. Это результат тяжелой работы всей команды.
«Золотой мяч»? Нет, я не думаю о нем. Пока мы наслаждаемся победой в Лиге чемпионов, а потом будет еще чемпионат Европы.
Напомним, что француз был признан лучшим игроком решающего матча ЛЧ.
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