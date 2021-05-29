Канте – о встрече с Марезом: «В финале о дружбе придется забыть»

Футболисты выступали вместе в чемпионском составе «Лестера»

Канте и Марез / Фото - The Sun

Полузащитник «Челси» Н'голо Канте поделился мыслями по поводу встреч с экс-партнером по «Лестеру» Риядом Марезом в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Слова француза передает официальный сайт UEFA.

С Марезом мы уже говорили о финале. Сошлись во мнении, что это невероятно. Я пролил много крови и пота, чтобы проделать путь из второго дивизиона Франции до сегодняшнего дня, упорно работал в матчах и на тренировках. Так что принять участие в таком финале – это просто фантастика! Мы оба хотим победить, так что на поле о дружбе придется забыть. Я очень надеюсь, что выиграет моя команда, но то же можно сказать и о Рияде.

Финал Лиги чемпионов можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Манчестер Сити» – «Челси» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.