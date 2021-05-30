Зинченко стал лучшим игроком «Манчестер Сити» в финале ЛЧ против «Челси»
Канте признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов
«Челси» обыграл «Ман Сити» в решающем матче
08:05
Фото: Twitter
Полузащитник «Челси» Н’голо Канте признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба UEFA.
«Он стабильно и прочно обосновался в полузащите «Челси», изматывая футболистов «Сити» и срывая атаки хитрыми перехватами.
Канте также сыграл решающую роль, сделав подкат против Кевина де Брюйне в начале второго тайма, и старался по возможности отправлять мяч вперед».
Отметим, что лучшим игроком в составе «Манчестер Сити» в матче с «Челси» (0:1) был признан украинец Александр Зинченко.
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