«Челси» выиграл и второй матч с «Атлетико» и вышел в четвертьфинал ЛЧ
Канте признан лучшим игроком матча «Челси» – «Атлетико»
Француз провел отличный ответный поединок 1/8 финала ЛЧ
09:24
Н'голо Канте / Фото - UEFA
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» в родных стенах переиграл «Атлетико» (2:0). Лучшим игроком поединка был признан полузащитник «синих» Н'голо Канте.
Эксперты UEFA на официальном сайте организации дали оценку действиям француза в данном поединке.
Уверенно контролировал мяч в центре поля и неустанно обрывал атаки соперника. При этом сам эффективно продвигал мяч в нападение, а когда надо – хладнокровно действовал на удержание. Продемонстрировал высокую игровую дисциплину.
Ранее главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу своих подопечных над «Атлетико».