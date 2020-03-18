Капелло: «Качество итальянского футбола низко, у нас нет смелости, интенсивности и агрессии»

Фабио Капелло / Фото: acmilan.com

Экс-главный тренер «Ювентуса» и «Милана» Фабио Капелло высказался Sky Sports Italia о причинах неудач итальянских клубов в Лиге чемпионов.



В четырех ответных матчах 1/8 финала, которые прошли во вторник и в среду, мы увидели, что победили те команды, которые действовали интенсивнее. Качество итальянского футбола низко, у нас нет смелости, и мы страдаем от команд, у которых есть чуть больше, чем у нас.

«Челси» и «Бавария» играют в агрессивный футбол, в котором задействованы все игроки команды, а у нас нападающие не возвращаются, а остаются впереди и ждут. Увидеть, как все игроки «Реала» и «Челси» возвращаются на свою половину поля, – это большое впечатление.

Что касается «Челси», то я не знаю, является ли это заслугой Томаса Тухеля. Не знаю, смог ли он внести в работу что-то новое, изменить отношение к тренировкам, но его команда демонстрирует удивительную слаженность и невероятное мастерство.