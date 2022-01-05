Премьер-министр Австралии: «Джокович сразу улетит домой, если не докажет, что не может быть вакцинирован»
Капелло: «Надо урезать зарплату непривитым футболистам»
Итальянский тренер высказал свое мнение о вакцинации
Фабио Капелло / Фото: Eurosport
Итальянский тренер Фабио Капелло жестко раскритиковал футболистов, которые не хотят вакцинироваться. Его слова приводит Football Italia.
«Отказ от вакцинации – это эгоизм. Если полицейские обязаны прививаться, то я не понимаю, с чего футболистам быть исключением.
Непривитые вредят обществу. Зарплату таких футболистов надо урезать.
Я не думаю, что Серию А приостановят. Привитые легче переносят болезнь и быстрее выздоравливают».
Ранее президент «Баварии» Ули Хеннес также призвал вакцинироваться.
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