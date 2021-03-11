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Капелло: «ПСЖ меня разочаровал. Они прошли в 1/4 финала лишь благодаря Навасу»

Экс-тренер считает, что у «Барсы» был шанс на камбэк

Футбол Лига чемпионов UEFA
11 марта 2021г. 13:30
Капелло: «ПСЖ меня разочаровал. Они прошли в 1/4 финала лишь благодаря Навасу»
Фабио Капелло / Фото: marca

Бывший тренер Фабио Капелло оценил Caciomercatoweb ответный матч ПСЖ – «Барселона» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«ПСЖ меня разочаровал. Французы вышли в следующий этап только благодаря Кейлору Навасу. Если бы Месси забил пенальти, то исход матча изменился бы.

Что касается качества, то Месси показал свой уровень. ПСЖ повезло, они ошиблись, но их простили».

Защитник ПСЖ также похвалил Наваса после матча.

Андрей Усмонов

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Фабио Капелло ПСЖ Барселона (футбол)

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