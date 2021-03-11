Защитник ПСЖ: «Навас сделал нам игру»
Капелло: «ПСЖ меня разочаровал. Они прошли в 1/4 финала лишь благодаря Навасу»
Экс-тренер считает, что у «Барсы» был шанс на камбэк
Фабио Капелло / Фото: marca
Бывший тренер Фабио Капелло оценил Caciomercatoweb ответный матч ПСЖ – «Барселона» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«ПСЖ меня разочаровал. Французы вышли в следующий этап только благодаря Кейлору Навасу. Если бы Месси забил пенальти, то исход матча изменился бы.
Что касается качества, то Месси показал свой уровень. ПСЖ повезло, они ошиблись, но их простили».
Защитник ПСЖ также похвалил Наваса после матча.
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