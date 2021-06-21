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Капелло раскритиковал руководство «Реала» из-за ухода Зидана

Итальянец хорошо понимает французского колегу
Футбол Евро-2020
11:40
Капелло раскритиковал руководство «Реала» из-за ухода Зидана
Фабио Капелло / фото - AS

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Фабио Капелло высказал свое мнение об оставке Зинедина Зидана. Слова наставника приводит издание AS.

Были ли вы удивлены, что Зидан покинул «Реал»?

«Да. Зидан сделал невероятные вещи в Мадриде. Он выиграл все и поставил команде прекрасную игру. Но понятно, что когда ты не находишь доверия людей, с которыми работаешь, и президента, тебе не нравится так работать. То же самое у меня было в «Милане». Результаты были, но я не был доволен. Именно тогда я впервые возглавил «Реал».

Почему так сложно быть тренером «Реала»?

«Это потому, что иногда руководство думает, что разбирается во всем лучше, чем тренер. Они любят говорить о том, что можно было сделать больше, что нужно было ставить этого игрока, потому что он лучше других. Каждый раз одно и то же. Как тренер я всегда говорю, что выставляю на поле состав, который, на мой взгляд, лучше подходит для побед и завоевания титулов. Так поступают все тренеры».

Анчелотти — хороший выбор?

«Конечно. Он хорошо знает клуб, язык, спокойно разговаривает с игроками. Он отличный тренер, и у него есть опыт. Думаю, что после такого великого тренера, как Зидан, Анчелотти — лучший тренер, которого мог выбрать «Реал».

Капелло прекрасно понимает каково тренировать «сливочных» и под каким колоссальным давлением приходится работать тренеру в Мадриде. Но, в отличии от отставки итальянца, уход Зидана – суто решение француза, которое он объяснил в своем шокирующем письме.

Итальянский специалист выиграл с «королевским клубом» Примеру в сезоне 06/07, но был уволен за незрелищную игру. Зидан же, имея безупречный авторитет, мог позволить команде сыграть в не самой интересной манере, но ему это прощалось, так как результаты коуч приносил феноменальные.

Напомним, «Реал» выставил на трансфер Рафаэля Варана.

Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Зинедин Зидан Рафаэль Варан Карло Анчелотти

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