Роналду вернулся в МЮ спустя 12 лет: радость для болельщиков и головная боль для тренера?
Капелло: «Роналду сделал выводы о нынешнем «Юве». Клуб не готов бороться на международном уровне»
Бывший наставник «Реала» – о переходе португальца в МЮ
Фабио Капелло / Фото - rossoneriblogЭкс-главный тренер «Милана» и «Реала» Фабио Капелло прокомментировал переход португальского форварда Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».
Цитирует Роналду La Gazzetta dello Sport.
«Думаю, он сделал выводы о нынешнем «Ювентусе». Мне кажется, он видит, что сегодня «Юве» не обладает силой, чтобы бороться на международном уровне. У «Ювентуса» в Лиге чемпионов было три года неудач. Вероятно, поэтому он и решил уйти. Я всегда уважал чемпионов. По моему мнению, великие чемпионы помогают команде побеждать, но в то же время один игрок без прекрасного оркестра за спиной не может постоянно делать результат».
В минувшем сезоне Роналду сыграл за «Ювентус» 44 матча, забил 36 голов и оформил 4 ассиста.
Напомним, «Ювентус» получит за португальца 25 миллионов евро. Роналду подпишет контракт на два года.
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