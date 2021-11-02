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Капелло: «Сказал Аллегри не возвращаться в «Ювентус»
Экс-тренер считает, что нынешний наставник вряд ли изменит ситуацию
11:10
Фото: AFP
Бывший тренер Фабио Капелло считает, что «Ювентус» совершил ошибку, вернув на пост тренера Массимилиано Аллегри. Слова специалиста приводит tribalfootball.com.
«Я сказал ему, что он стал бы козлом отпущения для всех проблем, если бы вернулся. Я сказал ему не возвращаться. У «Ювентуса» ДНК победителей, но сейчас они не побеждают. Игроки не делают то, что должны. Все думают, что это вина тренера, но это не так.
Изменить ситуацию непросто».
«Ювентус» недавно проиграл свой четвертый матч в этом сезоне.
«Юве» идет 9-м в таблице Серии А.
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