Буффон: «С приходом Роналду «Ювентус» потерял коллективную ДНК»
Капелло: «У Аллегри было предложение от «Реала», но он принял неправильное решение»
Тренер вернулся в «Ювентус»
15:32
Фото: Eurosport
Бывший тренер Фабио Капелло заявил Football-Italia, что считает ошибкой возвращение Массимилиано Аллегри в «Ювентус».
«Я вижу в нем себя. У нас похожие идеи: мы не используем только одну игровую систему, хорошо читаем игру, угадываем с заменами. Но его возвращение в «Ювентус» было ошибкой. Я сказал, что Аллегри станет своего рода зонтиком и примет на себя всю критику. Так и вышло. Он допустил несколько ошибок и потратил некоторое время, чтобы понять, что делать, но для меня это лучший выбор.
Макс всегда знает, куда идти. Но решение принял неправильное. У него было предложение от «Реала», и это было идеальное время для поездки в Мадрид».
«Ювентус» идет 5-м в таблице Серии А после осенней части сезона.
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