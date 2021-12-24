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Капелло: «У Аллегри было предложение от «Реала», но он принял неправильное решение»

Тренер вернулся в «Ювентус»
Футбол Серия А (Италия)
15:32
Капелло: «У Аллегри было предложение от «Реала», но он принял неправильное решение»
Фото: Eurosport

Бывший тренер Фабио Капелло заявил Football-Italia, что считает ошибкой возвращение Массимилиано Аллегри в «Ювентус».

«Я вижу в нем себя. У нас похожие идеи: мы не используем только одну игровую систему, хорошо читаем игру, угадываем с заменами. Но его возвращение в «Ювентус» было ошибкой. Я сказал, что Аллегри станет своего рода зонтиком и примет на себя всю критику. Так и вышло. Он допустил несколько ошибок и потратил некоторое время, чтобы понять, что делать, но для меня это лучший выбор.

Макс всегда знает, куда идти. Но решение принял неправильное. У него было предложение от «Реала», и это было идеальное время для поездки в Мадрид».


«Ювентус» идет 5-м в таблице Серии А после осенней части сезона.

Андрей Усмонов
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Ювентус Массимилиано Аллегри

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