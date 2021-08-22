«Александрия» в матче со «Львовом» впервые в сезоне сыграла вничью
Капитан «Александрии» сравнил подходы Шарана и Гуры
Бывший тренер коллектива делал упор на дисциплину, а действующий – на доверии
Каспарс Дубра / Фото: Александрия
Капитан «Александрии» Каспарс Дубра рассказал об отличиях тренерских подходов экс-наставника клуба Владимира Шарана и действующего рулевого Юрия Гуры.
Расскажи об особенностях философии футбола Юрия Гуры.
У него еще нет такого большого опыта в УПЛ. Он нам очень сильно доверяет, некоторые вопросы, бытовые, может с нами обговорить, у него есть фидбэк. Он с командой, может спросить, что нам нравится, что нет, что надо убрать, добавить, очень близко к команде. Поэтому я думаю, что у нас хороший получился состав и надеюсь, что все будет хорошо, будем работать на футбольном поле, а тренерский штаб будет подсказывать, что делать. Со временем все будет лучше, и мы будем прогрессировать, и он, и футбольный клуб.
Гура жесткий в раздевалке? Может матом загнуть?
На данный момент я не слышал такого, но, думаю, он может это сделать, указать на ошибки и с серьезным лицом напихать футболисту. У него это есть, но этого было редко, стараемся, чтобы таких моментов было меньше.
Чем он отличается от Шарана?
Они разные. У Шарана была очень сильная дисциплина, во всем, полностью. Он считал это самым важным аспектом. Гура же с нами на доверительных отношениях. Конечно, мы понимаем, что есть грань. Он ближе к команде, к ребятам. У Богдановича было такое, что он главный тренер, босс.
Напомним, что Гура удостоился звания тренера третьего тура УПЛ после победы над «Шахтером».
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