Капитан «Атлетика» повторил достижение Роналду в матчах с «Барселоной»

Баск дублем отправил свою команду в 1/4 турнира

Икер Муньяин / фото - FC Athletic

В матче 1/8 финала Кубка Испании «Атлетик Бильбао» обыграл «Барселону» (3:2).

Капитан «львов» Икер Муньяин забил дубль в ворота «блаугранас» и отправил свою команду в следующую стадию турнира.

В последний раз 2 мяча в одном матче в ворота «сине-гранатовых» в рамках Кубка Испании забивал еще Криштиану Роналду в 2013-м году.

А игроку «Атлетика» удавалось подобное еще в прошлом веке. В 1960-м году дубль каталонцам забил Хосе Луис Артече.

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о вылете команды из Кубка и Суперкубка Испании.