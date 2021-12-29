Торрес – о переходе в «Барселону»: «Это шаг к моему дальнейшему росту как игрока и человека»
Капитан «Челси» летом бесплатно переберется в «Барселону»
Защитник вернется на родину
09:07
Сесар Аспиликуэта / фото - Marca
Капитан лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта следующим летом пополнит ряды игроков «Барселоны», сообщает инсайдер Жерар Ромеро.
32-летний испанец достиг соглашения с каталонским клубом, и присоединится к ним на правах свободного агента по окончанию сезона.
Спустя больше чем 10 лет защитник вернется в родную Испанию, где в последний раз играл еще в 2010-м году в составе «Осасуны», чьим воспитанником он является.
В текущей кампании на счету игрока 20 матчей, в которых он оформил три ассиста.
Испанец выступает за «Челси» с 2012-го года, и успел за это время выиграть множество трофеев, включая титулы АПЛ, ЛЧ и ЛЕ.
Напомним, «Барселона» усилилась вингером «Манчестер Сити», подписав контракт с отступными в миллиард евро.
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