Капитан «Челси» летом бесплатно переберется в «Барселону»

Защитник вернется на родину

Сесар Аспиликуэта / фото - Marca

Капитан лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта следующим летом пополнит ряды игроков «Барселоны», сообщает инсайдер Жерар Ромеро.

32-летний испанец достиг соглашения с каталонским клубом, и присоединится к ним на правах свободного агента по окончанию сезона.

Спустя больше чем 10 лет защитник вернется в родную Испанию, где в последний раз играл еще в 2010-м году в составе «Осасуны», чьим воспитанником он является.

В текущей кампании на счету игрока 20 матчей, в которых он оформил три ассиста.

Испанец выступает за «Челси» с 2012-го года, и успел за это время выиграть множество трофеев, включая титулы АПЛ, ЛЧ и ЛЕ.

Напомним, «Барселона» усилилась вингером «Манчестер Сити», подписав контракт с отступными в миллиард евро.