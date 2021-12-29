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Капитан «Челси» летом бесплатно переберется в «Барселону»

Защитник вернется на родину
Футбол Примерa (Испания)
09:07
Капитан «Челси» летом бесплатно переберется в «Барселону»
Сесар Аспиликуэта / фото - Marca

Капитан лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта следующим летом пополнит ряды игроков «Барселоны», сообщает инсайдер Жерар Ромеро.

32-летний испанец достиг соглашения с каталонским клубом, и присоединится к ним на правах свободного агента по окончанию сезона.

Спустя больше чем 10 лет защитник вернется в родную Испанию, где в последний раз играл еще в 2010-м году в составе «Осасуны», чьим воспитанником он является.

В текущей кампании на счету игрока 20 матчей, в которых он оформил три ассиста.

Испанец выступает за «Челси» с 2012-го года, и успел за это время выиграть множество трофеев, включая титулы АПЛ, ЛЧ и ЛЕ.

Напомним, «Барселона» усилилась вингером «Манчестер Сити», подписав контракт с отступными в миллиард евро.

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Челси Сесар Аспиликуэта

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