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Капитан «Челси» – о финале ЛЧ: «Всегда бьемся за все трофеи»

«Синие» не намерены останавливаться на достигнутом
Футбол Лига чемпионов UEFA
13:01
Капитан «Челси» – о финале ЛЧ: «Всегда бьемся за все трофеи»
Сесар Аспиликуэта / Фото - UEFA

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Слова испанца передает официальный сайт UEFA.

Ребенком ты мечтаешь играть в таких матчах. Я сейчас страшно горд. Надеюсь, после матча буду гордиться еще больше. Это драгоценный шанс. У нас ушло девять лет на то, чтобы вернуться в финал. Важнейший момент.

Мы верим в себя. У нас хорошие результаты против топ-команд. Это последний шаг, и мы хотим его сделать.

Надо все оставить на поле, как мы это делали в прошлом, в особенности в больших матчах. Я говорю не только об игроках, я говорю обо всех. Понимаем, что для победы надо показать свой лучший футбол. Это самый важный матч сезона, и мы к нему готовы.

В этом сезоне у нас было все. Это достижение – заслуга каждого. Мы хотим сделать этот сезон особенным, но для этого нужно выиграть завтра. Мы снова в финале Лиги чемпионов, и теперь все, что нужно сделать, это оставить на поле все силы. Это особенный день, ведь к нам вернулись болельщики. И мы очень хотим войти в историю.

Когда я перешел в «Челси» в 2012 году, хотел повторить с «Челси» успех в Лиге чемпионов. Чтобы выйти в финал, понадобилось девять лет. Томас оказал огромное влияние. В первый же день он ясно дал понять, чего от нас хочет. Команда потратила много сил, и мы хотим, чтобы завтрашний матч стал особенным.

«Челси» всегда бьется за все трофеи. Надо идти вперед шаг за шагом. Мы заняли четвертое место. Совсем не такого результата мы хотели, но вот нам и задача на следующий сезон. Завтра мы можем стать чемпионами Европы. Большой матч. Понимаем, что должны сыграть на своем максимуме.

Вернер? Всегда стараюсь ему помочь. Мы остаемся людьми, и, когда что-то идет не так, переживаем. Тимо вносит огромный вклад. Понятно, что ему хотелось бы чаще забивать, и хорошо, что у него есть это желание. Это очень важный игрок, который может сделать разницу в атаке.

Финал Лиги чемпионов можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Манчестер Сити» – «Челси» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Сергей Стаднюк
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Теги

Сесар Аспиликуэта Челси Манчестер Сити Томас Тухель Тимо Вернер

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