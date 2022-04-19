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Капитан «Динамо» осудил слова Мирона Маркевича

Сидорчук вступился за Суркиса
Футбол Украинская Премьер-лига
16:41
Капитан «Динамо» осудил слова Мирона Маркевича
Сергей Сидорчук / Фото: ФК Динамо

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук высказался о приезде киевлян в сборную Украины и о словах Мирона Маркевича касательно того, что братья Суркисы не должны управлять столичным клубом.

«Динамо» отказалось от игр 4 и 6 мая. Мы приезжаем в сборную 3 числа. Важно находить понимание, и оно было найдено буквально за два часа. Я всегда отношусь с уважением к возрасту, но того, что говорил Мирон Богданович Маркевич, я просто не понимаю. Когда в Украине идет война, человек говорит какими-то лозунгами. Я считаю, что так нельзя. Если мы в собственном хозяйстве не можем разобраться, о чем тогда вообще можно говорить? Я считаю, что его позиция и слова, которые он говорил, вообще не могут присутствовать.

Сейчас с нами тренируется Артем Довбик. Он получил травму, остался на операцию за границей, поэтому смог к нам присоединится. «Динамо» помогает ему восстанавливаться и готовиться к игре сборной. Что касается нашей формы, то думаю, что к матчу против Шотландии она будет оптимальной. Но понятно, что не настолько, как это было бы, если бы проходил чемпионат, были игры с накалом и стопроцентной борьбой. Сейчас будем компенсировать это только духом».

Ранее «Динамо» отказывалось отправлять своих игроков в сборную Украины в начале мая, но затем все решилось.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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Теги

Динамо Киев Сергей Сидорчук Мирон Маркевич

Комментарии 1

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19 апреля 2022г. 17:01
сидорчук, ти типовий холоп ,злодюг сурків!(((( Маркевичу респект, все по ділу сказав! Слава ЗСУ!!!
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