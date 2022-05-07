Капітан «Динамо» закликав міжнародні організації тиснути на путіна і врятувати всії українців на Азовсталі

Маріуполь майже повністю зруйнований орками

Фото: УАФ

Півзахисник збірної України і «Динамо» Сергій Сидорчук в своєму Instagram закликав міжнародні організації сприяти порятунку українців на Азовсталі, які оточені орками:



Треба зупинити кровопролиття, геноцид і смерть на Азовсталі. Звертаюсь до міжнародних організацій та світової дипломатії. На Азовсталі тисячі військових та цивільних, сотні поранених. Росіяни щодня обстрілюють наших громадян. Закінчується їжа, немає чистої води. Прошу міжнародні організації тиснути на путіна та сприяти організації «зеленого коридору» для всіх на Азовсталі: військових, цивільних, поранених, вбитих. Допоможіть зберегти життя українців.

Нагадаємо, що збірна України домовляється про ще два спаринги.