Вратарь «Днепра-1»: «Особой разницы между нашей игрой, «Динамо» и «Шахтером» нет»
Капитан «Днепра-1»: «В мае посмотрим, к чему дошли через наш труд»
Логинов – о третьем месте команды в УПЛ
Фото: Днепр-1
Защитник «Днепра-1» Сергей Логинов оценил выступление команды в нынешнем сезоне.
Самый яркий момент в карьере?
«Ой, надеюсь, он еще впереди. Дай бог, добьемся своей цели по окончании сезона. Надеюсь, он еще впереди и обязательно с «Днепром-1».
Раньше говорили «еврокубки», а теперь – «только третье место».
«Здесь нужно говорить аккуратно. Потому что сейчас можно в эйфории говорить, что мы готовы к каким-то высоким местам. Нужно быть скромным, идти от матча к матчу. В мае сядем, посмотрим, к чему дошли через наш труд, посмотрим на место в таблице и какие задачи будем решать в следующем сезоне».
«Днепр-1» покинул один из игроков. Даниил Игнатенко вернулся в «Шахтер».
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