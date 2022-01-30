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Капитан «Днепра-1»: «В мае посмотрим, к чему дошли через наш труд»

Логинов – о третьем месте команды в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
10:50
Капитан «Днепра-1»: «В мае посмотрим, к чему дошли через наш труд»
Фото: Днепр-1

Защитник «Днепра-1» Сергей Логинов оценил выступление команды в нынешнем сезоне.

Самый яркий момент в карьере?

«Ой, надеюсь, он еще впереди. Дай бог, добьемся своей цели по окончании сезона. Надеюсь, он еще впереди и обязательно с «Днепром-1».

Раньше говорили «еврокубки», а теперь – «только третье место».

«Здесь нужно говорить аккуратно. Потому что сейчас можно в эйфории говорить, что мы готовы к каким-то высоким местам. Нужно быть скромным, идти от матча к матчу. В мае сядем, посмотрим, к чему дошли через наш труд, посмотрим на место в таблице и какие задачи будем решать в следующем сезоне».

«Днепр-1» покинул один из игроков. Даниил Игнатенко вернулся в «Шахтер».

Источник: Днепрянин Андрей Усмонов
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