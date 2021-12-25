Капитан «Дженоа» отклонил финансово выгодное предложение из МЛС и останется помогать Шевченко

Команде предстоит бороться за сохранение прописки в Серии А

Доменико Кришито / фото - Calcio Style

Капитан «Дженоа» Доминико Кришито получил предложение от «Торонто» из МЛС.

Но как сообщает инсайдер Николо Скира, 34-летний итальянец отказался от финансово выгодного предложение, чтобы остаться на родине.

Опытный игрок поможет Андрею Шевченко в борьбе за сохранение прописки в высшем дивизионе для генуэзской команды.

Защитник начинал свою профессиональную карьеру в Генуе, но в его карьере были и другие клубы – «Ювентус» и «Зенит», выступления в которых он чередовал с игрой за «грифонов», где он играл в 4 периода (2003-2004, 2006-2007, 2008-2011, 2018-н.в.).

В текущем сезоне игрок провел 16 матчей, в которых забил 6 голов и оформил 1 ассист.

Шевченко заберет у Малиновского конкурента. «Дженоа» вступил в переговоры с «Аталантой».