Капитан «Дженоа»: «Шевченко принес свои идеи, пришел в трудный момент. Мы делаем то, что он просит»

Кришито высказался об украинском тренере

Доменико Кришито / Фото: Twitter

Капитан «Дженоа» Доменико Кришито высказался о ничьей с «Аталантой» (0:0) в последнем туре Серии А и о работе с главным тренером команды Андреем Шевченко. Слова хавбека приводит Tuttomercato.

«Работа под руководством Шевченко? Он принес свои идеи, пришел в трудный момент, и сегодня мы провели хороший матч. Он попросил нас играть сердцем, что мы и сделали. Это важный результат больше с психологической точки, чем в борьбе за выживание. Мы видим луч надежды, путь длинный, и мы должны продолжать в том же духе».

В турнирной таблице Серии А «Дженоа» набрала 11 баллов, но осталась в зоне вылета.