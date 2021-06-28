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Капитан сборной Франции: «Когда оказываешься в плей-офф, то возможно всякое»

Матч против Швейцарии начнется в 22:00
Футбол Евро-2020
13:25
Капитан сборной Франции: «Когда оказываешься в плей-офф, то возможно всякое»
Фото: FFF

Вратарь сборной Франции Уго Льорис признался сайту UEFA, что ждет тяжелой игры против Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020.

«Хотим зайти в турнире как можно дальше. Мы должны быть готовы к большой битве и победить в ней. Вне зависимости от построения на поле, ключ к успеху — это наш характер. Хотим сыграть дисциплинированно и готовы жертвовать собой на поле.

Талант наших игроков также поможет выдержать проверку высококвалифицированным соперником, который многого добился в последние годы. Мы очень уважаем швейцарскую команду.

Когда оказываешься на этой стадии, то возможно всякое. Надо проявлять уважение к каждому сопернику. С нетерпением ждем своего старта в этой стадии турнира, где проигравшие отправляются домой».

Игра состоится в 22:00.

Онлайн трансляция Франция – Швейцария.

Видео трансляция Франция – Швейцария.

Андрей Усмонов
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Теги

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