Капитан сборной Франции: «Когда оказываешься в плей-офф, то возможно всякое»

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Вратарь сборной Франции Уго Льорис признался сайту UEFA, что ждет тяжелой игры против Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020.

Талант наших игроков также поможет выдержать проверку высококвалифицированным соперником, который многого добился в последние годы. Мы очень уважаем швейцарскую команду.

Когда оказываешься на этой стадии, то возможно всякое. Надо проявлять уважение к каждому сопернику. С нетерпением ждем своего старта в этой стадии турнира, где проигравшие отправляются домой».