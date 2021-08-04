Капитан «Генка»: «Шахтер» пробивал тупой пенальти в наш ворота»

Фото: ФК Шахтер

Полузащитник «Генка» Бриан Хейнен высказался о поражении от «Шахтера» (1:2) в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Его слова приводит Voetbalprimeur.

Я думал, что мы были в хорошем положении сегодня вечером, мы мало что дали создать. Думаю, мы должны были лучше распоряжаться мячом, потому что они давали нам пространство. Мы должны были использовать его лучше.

Если мы сможем лучше разыгрывать наши контратаки, у нас, безусловно, будет шанс. Все еще возможно. Я по-прежнему уверен в нашей команде, мы показали сегодня, что у нас есть шанс против них»