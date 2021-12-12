Капитан «Ингульца»: «Мы заслуженно обыграли «Десну»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 17
Сейчас 0
Сегодня 16
Завтра 2
Футбол (17 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Окончен
17:00 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Окончен
17:00 Челси - Лидс 3:2 Окончен
17:00 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Окончен
19:30 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Бавария - Майнц 2:1 Окончен
16:30 РБ Лейпциг - Боруссия Мёнхенгладбах 4:1 Окончен
16:30 Бохум - Боруссия Дортмунд 1:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Венеция - Ювентус 1:1 Окончен
21:45 Удинезе - Милан 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Валенсия - Эльче 2:1 Окончен
22:00 Атлетик - Севилья 0:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Александрия - Шахтер 1:2 Окончен
15:00 Колос - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Верес - Рух 1:1 Окончен
19:30 ФК Львов - Ворскла 1:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (16 событий из 25) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Брайтон - Тоттенхэм : Перенесен
16:00 Бернли - Вест Хэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Лилль - Лион -:- Запланирован
16:00 Ренн - Ницца -:- Запланирован
18:00 Страсбур - Марсель -:- Запланирован
21:45 ПСЖ - Монако -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Айнтрахт - Байер -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Верона - Аталанта -:- Запланирован
19:00 Наполи - Эмполи -:- Запланирован
19:00 Сассуоло - Лацио -:- Запланирован
21:45 Интер - Кальяри -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Осасуна - Барселона -:- Запланирован
22:00 Реал - Атлетико -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Черноморец - Металлист-1925 -:- Запланирован
17:00 Динамо - Заря -:- Запланирован
19:30 Колос - Минай -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Рома - Специя -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Кадис - Гранада -:- Запланирован

Капитан «Ингульца»: «Мы заслуженно обыграли «Десну»

Команда из Петрово добыла первую победу с августа
Футбол Украинская Премьер-лига
09:35
Капитан «Ингульца»: «Мы заслуженно обыграли «Десну»
Младен Бартулович / Фото: ФК Ингулец

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович высказался о победе над «Десной» (2:1) в 18-м туре УПЛ.

«Мы хорошо сыграли с «Десной», которая является сильным соперником. Я считаю, мы заслуженно обыграли черниговцев. У нас было много хороших моментов. Самое главное, что добились трех очков в этой игре.

Это очень важная победа для нас. В конце первой части сезона нам удалось победить. Этот победный матч немножко исправил ситуацию в турнирной таблице.

В принципе мы уходим в отпуск в чуть лучшем настроении и смотрим в будущее уже более позитивно.

Что сказал президент «Ингульца» Александр Поворознюк после победы над «Десной»? Президента на матче не было, поэтому он ничего не говорил. Но, я думаю, что президент доволен игрой и победой»


Отметим, что это первая победа «Ингульца» с августа. Команда из Петрово все равно осталась в зоне вылета в таблице УПЛ.

Источник: Динамомания Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ингулец Десна

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Рябоконь сообщил, что «Десну» ждут ощутимые перемены
Рябоконь сообщил, что «Десну» ждут ощутимые перемены
Футбол Украинская Премьер-лига
11 декабря 11:19
Тренер «Ингульца»: «Шли к победе в матчах против «Шахтера» и «Зари»
Тренер «Ингульца»: «Шли к победе в матчах против «Шахтера» и «Зари»
Футбол Украинская Премьер-лига
11 декабря 10:57
«Ингулец» в меньшинстве одержал первую победу в УПЛ с августа
«Ингулец» в меньшинстве одержал первую победу в УПЛ с августа
Футбол Украинская Премьер-лига
10 декабря 21:25
Главный тренер «Ингульца»: «Хотим победить «Десну», чтобы хоть как-то поднять психологическое состояние ребят»
Главный тренер «Ингульца»: «Хотим победить «Десну», чтобы хоть как-то поднять психологическое состояние ребят»
Футбол Украинская Премьер-лига
10 декабря 13:59
Итоги 17 тура УПЛ. «Шахтер» и «Динамо» разгромили своих соперников, шесть голов в матче в Чернигове
Послесловие
Итоги 17 тура УПЛ. «Шахтер» и «Динамо» разгромили своих соперников, шесть голов в матче в Чернигове
Футбол Украинская Премьер-лига
7 декабря 09:00
Маркевич назвал причину, по которой «Мариуполь» хорошо начинает матчи, но сдает в концовках
Маркевич назвал причину, по которой «Мариуполь» хорошо начинает матчи, но сдает в концовках
Футбол Украинская Премьер-лига
6 декабря 18:40

Новости: Футбол

Салах забил в 14-м матче подряд и приблизился к историческому рекорду АПЛ
Салах забил в 14-м матче подряд и приблизился к историческому рекорду АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
10:44
Мораес: «Этот день войдет в историю моей жизни»
Мораес: «Этот день войдет в историю моей жизни»
Украинская Премьер-лига
10:35
«Динамо» – «Заря»: прогноз на последний большой матч в УПЛ перед зимним перерывом
Прогноз «Динамо» – «Заря»: прогноз на последний большой матч в УПЛ перед зимним перерывом
Прогнозы
10:25
Не подвел Гвардиолу. Зинченко получил одну из лучших оценок в МС за матч с «Вулверхэмптоном»
Не подвел Гвардиолу. Зинченко получил одну из лучших оценок в МС за матч с «Вулверхэмптоном»
Украинские легионеры
10:18
Эдерсон провел 100-й «сухой» матч за «Манчестер Сити»
Эдерсон провел 100-й «сухой» матч за «Манчестер Сити»
Премьер-Лига (Англия)
10:15
Запоздалый обмен Роналду. «Ювентус» зимой подпишет форварда МЮ
Запоздалый обмен Роналду. «Ювентус» зимой подпишет форварда МЮ
Серия А (Италия)
10:08
Пиоли: «У нас не получилось сыграть в свой футбол против «Удинезе»
Пиоли: «У нас не получилось сыграть в свой футбол против «Удинезе»
Серия А (Италия)
10:06
Редкость для УПЛ. Кучук позитивно высказался о качестве поля в матче с «Вересом»
Редкость для УПЛ. Кучук позитивно высказался о качестве поля в матче с «Вересом»
Украинская Премьер-лига
09:59
Хави: «Барселоне» не хватает мужества и высокой планки»
Хави: «Барселоне» не хватает мужества и высокой планки»
Примерa (Испания)
09:51
Все новости

Популярные новости

Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
8 декабря 19:21
2
Ломаченко: «Мне не нравится то, что происходит в Украине»
Ломаченко: «Мне не нравится то, что происходит в Украине»
Бокс Профессиональный бокс
10 декабря 11:21
72
Реваншу быть? Ломаченко поставил ультиматум, при котором может согласиться снова подраться с Лопесом
Реваншу быть? Ломаченко поставил ультиматум, при котором может согласиться снова подраться с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
9 декабря 22:29
5
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Бокс Профессиональный бокс
5 декабря 17:20
17
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
7 декабря 10:37
4
Фьюри обратился к Джошуа: «Возьми деньги и съ**би на х*й»
Фьюри обратился к Джошуа: «Возьми деньги и съ**би на х*й»
Бокс Профессиональный бокс
6 декабря 16:33
5
Все новости