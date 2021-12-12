«Ингулец» в меньшинстве одержал первую победу в УПЛ с августа
Капитан «Ингульца»: «Мы заслуженно обыграли «Десну»
Команда из Петрово добыла первую победу с августа
Младен Бартулович / Фото: ФК Ингулец
Капитан «Ингульца» Младен Бартулович высказался о победе над «Десной» (2:1) в 18-м туре УПЛ.
«Мы хорошо сыграли с «Десной», которая является сильным соперником. Я считаю, мы заслуженно обыграли черниговцев. У нас было много хороших моментов. Самое главное, что добились трех очков в этой игре.
Это очень важная победа для нас. В конце первой части сезона нам удалось победить. Этот победный матч немножко исправил ситуацию в турнирной таблице.
В принципе мы уходим в отпуск в чуть лучшем настроении и смотрим в будущее уже более позитивно.
Что сказал президент «Ингульца» Александр Поворознюк после победы над «Десной»? Президента на матче не было, поэтому он ничего не говорил. Но, я думаю, что президент доволен игрой и победой»
Отметим, что это первая победа «Ингульца» с августа. Команда из Петрово все равно осталась в зоне вылета в таблице УПЛ.