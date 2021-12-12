Капитан «Ингульца»: «Мы заслуженно обыграли «Десну»

Младен Бартулович / Фото: ФК Ингулец

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович высказался о победе над «Десной» (2:1) в 18-м туре УПЛ.

Это очень важная победа для нас. В конце первой части сезона нам удалось победить. Этот победный матч немножко исправил ситуацию в турнирной таблице.

В принципе мы уходим в отпуск в чуть лучшем настроении и смотрим в будущее уже более позитивно.

Что сказал президент «Ингульца» Александр Поворознюк после победы над «Десной»? Президента на матче не было, поэтому он ничего не говорил. Но, я думаю, что президент доволен игрой и победой»