Капитан «Интера» вошел в топ-10 по количеству матчей в Серии А

Ханданович проводит 18-й сезон в Италии

Фото: Football-Italia

«Интер» обыграл в матче Серии А «Салернитану» (5:0).

Весь матч отыграл вратарь «неррадзури» Самир Ханданович. Эта игра стал для него 533-й в чемпионате.

По этому показателю он вошел в топ-10 игроков в истории Серии А. лидирует тут Джанлуиджи Буффон у которого 658 матчей в чемпионате.

37-летний словенец проводит в Италии 18-й сезон. Ранее он играл в «Удинезе», «Тревизо» и «Лацио».

Сообщалось, что на его место может прийти другой вратарь.