«Интер» активно начал искать замену Хандановичу
Капитан «Интера» вошел в топ-10 по количеству матчей в Серии А
Ханданович проводит 18-й сезон в Италии
15:39
Фото: Football-Italia
«Интер» обыграл в матче Серии А «Салернитану» (5:0).
Весь матч отыграл вратарь «неррадзури» Самир Ханданович. Эта игра стал для него 533-й в чемпионате.
По этому показателю он вошел в топ-10 игроков в истории Серии А. лидирует тут Джанлуиджи Буффон у которого 658 матчей в чемпионате.
37-летний словенец проводит в Италии 18-й сезон. Ранее он играл в «Удинезе», «Тревизо» и «Лацио».
Сообщалось, что на его место может прийти другой вратарь.
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