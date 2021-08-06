Капитан «Лейпцига» может отправиться в «Баварию» к бывшему тренеру

Австриец близок к переходу в немецкий гранд

фото - Bavarian Football Works

Мюнхенская «Бавария» находится в шаге от подписания капитана РБ «Лейпциг» Марселя Забитцера, сообщает инсайдер Pedro Almeida.

«Быки» могут выручить за австрийца около 15 миллионов евро. В трансфере заинтересован лично наставник мюнхенцев Юлиан Нагельсманн, который тренировал команду из Лейпцига в прошлом сезоне и хорошо знаком с хавбеком.

К тому же, руководство «Баварии» хочет перестраховаться на случай ухода из команды полузащитника Леона Горецки, чей контракт с «красными» истекает летом следующего года, и за которым уже выстроились в очередь «Реал», МЮ и «Ливерпуль».

В минувшем сезоне Забитцер отыграл за «быков» 49 матчей во всех турнирах, где отметился 9-ю голами и 7-ю результативными передачами.

Напомним, Нагельсманн предрек «Баварии» проблемы на старте сезона.