Капитан «Миная»: «Хотим дать бой «Динамо», в таких матчах узнаешь, чего ты стоишь»

Команде предстоит матч с чемпионами Украины

фото - ФК Минай

Хавбек «Миная» Данила Кныш, являющийся капитаном команды, поделился ожиданиями от перенесенного матча 1-го тура УПЛ против киевского «Динамо»:

«Мне сейчас очень нравится микроклимат в «Минае», ребята поддерживают друг друга, очень стараются. Это помогло победить «Александрию», взять верх над «Кишвардой». Важно, что появилась острая конкуренция за место в стартовом составе. Взять тех же нападающих, в нашей обойме – Евгений Селезнев, Дмитрий Билоног, Рустам Ахмедзаде, Олег Вишневский. И все настроены решительно. Сейчас мы сосредоточены на подготовке к матчу с «Динамо». Очень хотим дать бой чемпиону, тем более, что именно в таких матчах и становится очевидно, чего ты стоишь на самом деле».

Команды подходят к матчу с равенством очков – у обоих по три балла. Матч между ними был перенесен из-за того, что «Минай» заменил в УПЛ снявшийся с турнира «Олимпик».

Матч состоится в эту среду, 11-го августа. Перед этим «Динамо» еще нужно отыграть матч с «Заре1».

Напомним, Луческу пропустил уже третий матч киевлян.