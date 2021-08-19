Тренер «Рапида»: «Нам нужно показать хорошую игру, но и «Заря» тоже очень хорошая команда»
Капитан «Рапида»: «Нужно будет постараться, чтобы пройти дальше»
Максимилиан Хофманн – о предстоящем матче с «Зарей» в плей-офф Лиги Европы
20:41
Максимилиан Хофманн / Фото - weltfussball.atЗащитник «Рапида» Максимилиан Хофманн в интервью официальному сайту клуба поделился ожиданиями от грядущего поединка плей-офф Лиги Европы против луганской «Зари».
«Нас ждет действительно сложная игра. «Заря» славится хорошими выступлениями в еврокубках. К тому же, они заняли третье место в чемпионате Украины. Нужно будет постараться, чтобы пройти дальше. Сегодня мы играем дома, а мы уже доказали, что матчи в домашних стенах даются нам хорошо».
Матч «Рапид» – «Заря» пройдет в столице Австрии. Начало встречи – в 22:00. Следить за поединком можно будет на сайте XSPORT.
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