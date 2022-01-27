Стало известно, восстановится ли Бензема к игре с ПСЖ
Капитан «Реала» восстановится к матчу 1/4 Кубка Испании
Форвард получил травму в прошедшей игре
18:52
Карим Бензема / фото - Real Madrid CF
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема восстанавливается после травмы, полученной в матче Примеры против «Эльче» (2:2).
Но как сообщает El Golazo de Gol, французский форвард получил лишь небольшое повреждение подколенного сухожилия.
34-летний игрок будет готов к матчу 1/4 Кубка Испании против «Атлетика Бильбао», который состоится 2-го февраля.
Правда в составе «бланкос» будет отсутствовать целый ряд игроков основной обоймы, из-за чего участие Андрей Лунина в этой игре оказалось под вопросом.
В текущей кампании капитан «бланкос» провел 28 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 9 ассистов.
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