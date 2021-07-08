Моуриньо: «Англия была фантастической и заслужила победу, но это не пенальти»
Капитан сборной Дании: «Мы провели невероятный турнир, но сейчас я разочарован, что не вышли в финал»
Кьер гордится выступлением своей команды
Симон Кьер / Фото: UEFA
Капитан сборной Дании Симон Кьер прокомментировал результат полуфинального матча Евро-2020 с командой Англии (1:2).
Слова Кьера приводит UEFA со ссылкой на DR1:
Думаю, со временем мы начинаем замечать некоторые важные вещи. Было трудно осознать все это, но в целом мы провели невероятный турнир. Это больше, чем я надеялся.
Я горжусь, но в то же время разочарован, что мы не вышли в финал.
В финале континентального первенства Англия сыграет со сборной Италии.