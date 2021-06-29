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Капитан сборной Франции – о поражении в серии пенальти: «Это лотерея»

Очередная сенсация чемпионата Европы
Футбол Евро-2020
08:40
Капитан сборной Франции – о поражении в серии пенальти: «Это лотерея»
Уго Льорис / фото - L`Equipe

В матче, достойном голливудского фильма по его мотивам, между Францией и Швейцарией действующие чемпионы мира уступили аутсайдеру и вылетели из Евро-2020. Голкипер и капитан «трехцветных» Уго Льорис в эфире beIN SPORTS прокомментировал шокирующий вылет и эпический промах Килиана Мбаппе:

«Мы отдали все силы, оставили их все на поле. Пенальти – это лотерея. Нам не повезло. Теперь нужно справиться с болью.

При счете 3:1 нам нужно было все заканчивать. Но это футбол, за это мы его и любим, этим он и ранит, сегодня нам больно».

Мбаппе не забил решающий пенальти.

«Мы побеждаем и проигрываем вместе. Мы все несем ответственность за вылет на этой стадии. Ни на кого не нужно указывать пальцем.

Нам пришлось справляться с травмами. Но у нас нет права на отговорки – это соревнование».

Хоть голкипер и не смог отразить ни одного удара в послематчевой серии, но вряд ли кто-то будет его винить за это, ведь Льорис героически отразил удар с 11-метровой отметки еще в основное время.

Вот кто точно получит большую порцию критики и обвинений в свой адрес, так это Мбаппе. Форвард ПСЖ не забил решающий удар в серии пенальти, да и в целом провел провальный турнир. У нападающего только одно голевое действие за 4 матча турнира.

Теперь есть лишь два вопроса: насколько обозлены игроки французов на Мбаппе, и заменит ли Дидье Дешама на посту тренера сборной Франции Зинедин Зидан.

Павел Харченко
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Теги

Франция – Швейцария сборная Франции (футбол) Килиан Мбаппе Уго Льорис

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