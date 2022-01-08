Капитан сборной Нигерии: «Кубок Африки на том же уровне, что чемпионат мира»
Капитан сборной Нигерии Виллиам Трост-Эконг высказался для ВВС о важности Кубка африканских наций:
«К Кубку Африки следует относиться с большим уважением. Не думаю, что возникали вопросы о том, поедут ли игроки в сборные для участия в чемпионате Европы.
Иногда люди не понимают, зачем проводится Кубок Африки. Кубок Африки на том же уровне, что и чемпионат мира, и чемпионат Европы…
Многие ведущие игроки в английской Премьер-лиге — африканцы. Турнир, на котором они будут представлять свои национальные сборные, будет захватывающими».
Главной претензией к этому турниру является время его проведения – ведь ключевые футболисты многих клубов не смогут помочь своим коллективам на протяжении целого месяца, так как Кубок Африки проводится зимой посреди сезона.
Соревнование стартует уже завтра, 9-го января и продлится до начала февраля.
Но в FIFA заявили, что работают над новыми сроками проведения турнира, начиная с 2024-го года.
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