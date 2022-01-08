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Капитан сборной Нигерии: «Кубок Африки на том же уровне, что чемпионат мира»

Континентальный турнир стартует уже 9-го января
Футбол В мире
08 января 14:25
Капитан сборной Нигерии: «Кубок Африки на том же уровне, что чемпионат мира»
Виллиам Трост-Эконг / фото - FC Watford

Капитан сборной Нигерии Виллиам Трост-Эконг высказался для ВВС о важности Кубка африканских наций:

«К Кубку Африки следует относиться с большим уважением. Не думаю, что возникали вопросы о том, поедут ли игроки в сборные для участия в чемпионате Европы.

Иногда люди не понимают, зачем проводится Кубок Африки. Кубок Африки на том же уровне, что и чемпионат мира, и чемпионат Европы…

Многие ведущие игроки в английской Премьер-лиге — африканцы. Турнир, на котором они будут представлять свои национальные сборные, будет захватывающими». 

Главной претензией к этому турниру является время его проведения – ведь ключевые футболисты многих клубов не смогут помочь своим коллективам на протяжении целого месяца, так как Кубок Африки проводится зимой посреди сезона.

Соревнование стартует уже завтра, 9-го января и продлится до начала февраля.

Но в FIFA заявили, что работают над новыми сроками проведения турнира, начиная с 2024-го года.

Павел Харченко
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Теги

Кубок африканских наций сборная Нигерии (футбол)

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