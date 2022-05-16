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Мировой бокс. Еженедельник

Капітан Вест Гема: «Все йде до того, що Ярмоленко покине нас»

Українець вже попрощався з фанатами
Футбол Украинские легионеры
11:48
Капітан Вест Гема: «Все йде до того, що Ярмоленко покине нас»
Андрій Ярмоленко / Фото: ВВС

Капітан «Вест Гема» Марк Нобл припустив, що Андрій Ярмоленко покине команду в кінці сезону. Його цитує прес-служба «молотобійців».

«На клуб очевидно чекає насичене літо, тому ще в деяких футболістів закінчуються контракти, хтось залишає команду. Це як мінімум 2-3 гравці вже станом на сьогодні. Тому ми повинні посилювати склад. Зрозуміло, що зміниться атмосфера в роздягальні, тому що мене не буде тут. Також Ярмоленка, він досвідчений професіонал. Зараз все йде до того, що він покине нас, в нього також закінчується контракт».

Раніше Ярмоленко підтвердив, що провів останній матч на домашній арені «Вест Гема».

Петр Приходько
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Андрей Ярмоленко Вест Хэм

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