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Капітан «Ворскли»: «Можливо, гратимемо в Лізі чемпіонів у найближчі роки»

Чеснаков вірить у відродження українського футболу після відновлення країни
Футбол Украинская Премьер-лига
19:59
Капітан «Ворскли»: «Можливо, гратимемо в Лізі чемпіонів у найближчі роки»
Володимир Чеснаков / Фото: ФК Ворскла

Капітан «Ворскли» Володимир Чеснаков вірить, що його команда у майбутньому гратиме у Лізі чемпіонів.

«Що пораджу гостям Полтави? Сходити на білу альтанку, там гарний краєвид відкривається. Одне з перших, що треба зробити – це відвідати матч Ворскли у Лізі Конференцій, чи Лізі Європи, а можливо й Ліги чемпіонів у найближчі роки, коли все відновимо. Також треба спробувати полтавський борщ і галушки. І прогулятися центром міста, у нас затишно».

«Ворскла» достроково закінчила сезон УПЛ на 5-му місті в таблиці.

Источник: FanDay Петр Приходько
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Ворскла Владимир Чеснаков

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