Капітан «Ворскли»: «Можливо, гратимемо в Лізі чемпіонів у найближчі роки»
Чеснаков вірить у відродження українського футболу після відновлення країни
Володимир Чеснаков / Фото: ФК Ворскла
Капітан «Ворскли» Володимир Чеснаков вірить, що його команда у майбутньому гратиме у Лізі чемпіонів.
«Що пораджу гостям Полтави? Сходити на білу альтанку, там гарний краєвид відкривається. Одне з перших, що треба зробити – це відвідати матч Ворскли у Лізі Конференцій, чи Лізі Європи, а можливо й Ліги чемпіонів у найближчі роки, коли все відновимо. Також треба спробувати полтавський борщ і галушки. І прогулятися центром міста, у нас затишно».
«Ворскла» достроково закінчила сезон УПЛ на 5-му місті в таблиці.
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