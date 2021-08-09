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Капитан «Ворсклы» назвал причину вылета из еврокубков

Полтавчане выместили всю злость на «Львове»
Футбол Украинская Премьер-лига
9 августа 20:40
Капитан «Ворсклы» назвал причину вылета из еврокубков
Владимир Чеснаков / фото - FootBoom

Капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков прокомментировал разгромную победу нал «Львовом» (4:1) в матче 3 тура УПЛ:

«Итоговый счет не должен вводить в заблуждение. У «Львова» хорошая команда, в предыдущем туре она дала бой «Шахтеру», хотя не реализовав свои голевые моменты тоже крупно проиграла. Может, в нашем матче гостей выбили из колеи два пропущенных в дебюте гола, но это уже их проблемы.

«Ворсклу» уже стали называть специалистом по львовским командам принимая во внимание, что туром раньше мы обыграли «Рух». Действительно, в последних поединках мы порадовали сбалансированными действиями. Я объясняю это, прежде всего, наведением порядка в обороне. Ведь в этом сезоне мы много забиваем, но не всегда могли похвастаться надежными тылами. На мой взгляд, именно поэтому и вылетели из еврокубков.

После перехода на игру в четыре защитника ситуация изменилась в лучшую сторону, однако мы стараемся не смотреть часто в турнирную таблицу. Сезон только набирает разгон и вся борьба еще впереди».

Ранее «Ворскла» успела обидно вылететь из Лиги конференций, проиграв КуПСу в экстратаймах.

Напомним, полтавский клуб пообещал бесплатные билеты на матч вакцинированным болельщикам.

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
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Ворскла ФК Львов

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