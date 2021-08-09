Капитан «Ворсклы» назвал причину вылета из еврокубков

Владимир Чеснаков / фото - FootBoom

Капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков прокомментировал разгромную победу нал «Львовом» (4:1) в матче 3 тура УПЛ:

«Ворсклу» уже стали называть специалистом по львовским командам принимая во внимание, что туром раньше мы обыграли «Рух». Действительно, в последних поединках мы порадовали сбалансированными действиями. Я объясняю это, прежде всего, наведением порядка в обороне. Ведь в этом сезоне мы много забиваем, но не всегда могли похвастаться надежными тылами. На мой взгляд, именно поэтому и вылетели из еврокубков.

После перехода на игру в четыре защитника ситуация изменилась в лучшую сторону, однако мы стараемся не смотреть часто в турнирную таблицу. Сезон только набирает разгон и вся борьба еще впереди».