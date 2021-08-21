Капитан «Ворсклы»: «После КуПСа на нас вылилось много грязи»

Полтавская команда пока что идет без поражений

Владимир Чеснаков / фото - FootBoom

Защитник и капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков прокомментировал победу в матче 5 тура УПЛ над «Металлистом 1925» (2:0):

«Победа точно не рядовая. Смотрели предыдущую игру «Металлиста 1925» с «Шахтером», как они здорово играли, у «Шахтера» там практически не было моментов. Поэтому мы настраивались на сегодняшнюю игру очень серьезно. Тренер нас готовил к тому, чтобы мы сразу прессинговали, не давали им выходить из обороны так, как они привыкли. Считаю, что у нас получилось, особенно в первом тайме».

Такая приятная серия у «Ворсклы», не проигрываете, по вашему мнению, за счет чего?

«Могу однозначно сказать – за счет коллектива. Мы собраны, мы разговариваем постоянно друг с другом. После поражения от «КуПС», после того, как на нас вылили много грязи, мы говорили: «Никто нас из этой грязи не вытащит, кроме нас самих». Мы собрались. Ходим, поддерживаем друг друга, улыбаемся, баня у нас есть. Раньше 5-7 человек в баню ходило, а сейчас человек 16 и все парятся. Сидим, разговариваем».

Подопечные Юрия Максимова идут в верхней части таблицы с 11 очками. У команды 3 победы и 2 ничьи в пяти стартовых матчах.

Напомним, тренер «Ворсклы» назвал ключевой момент поединка.