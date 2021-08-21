Капитан «Ворсклы»: «После КуПСа на нас вылилось много грязи»
Полтавская команда пока что идет без поражений
Владимир Чеснаков / фото - FootBoom
Защитник и капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков прокомментировал победу в матче 5 тура УПЛ над «Металлистом 1925» (2:0):
«Победа точно не рядовая. Смотрели предыдущую игру «Металлиста 1925» с «Шахтером», как они здорово играли, у «Шахтера» там практически не было моментов.
Поэтому мы настраивались на сегодняшнюю игру очень серьезно. Тренер нас готовил к тому, чтобы мы сразу прессинговали, не давали им выходить из обороны так, как они привыкли.
Считаю, что у нас получилось, особенно в первом тайме».
Такая приятная серия у «Ворсклы», не проигрываете, по вашему мнению, за счет чего?
«Могу однозначно сказать – за счет коллектива. Мы собраны, мы разговариваем постоянно друг с другом. После поражения от «КуПС», после того, как на нас вылили много грязи, мы говорили: «Никто нас из этой грязи не вытащит, кроме нас самих».
Мы собрались. Ходим, поддерживаем друг друга, улыбаемся, баня у нас есть. Раньше 5-7 человек в баню ходило, а сейчас человек 16 и все парятся. Сидим, разговариваем».
Подопечные Юрия Максимова идут в верхней части таблицы с 11 очками. У команды 3 победы и 2 ничьи в пяти стартовых матчах.
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