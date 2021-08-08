Карас: «Как и ожидалось, игра была очень сложной для нас»

Элиль Карас / Фото: Динамо Киев

Ассистент главного тренера киевского «Динамо» Эмиль Карас в комментарии пресс-службе клуба высказался о победе над луганской «Зарей» (2:1).



Повторюсь, в матче были «качели», он вышел эмоциональным. Может, для зрителей это смотрелось зрелищно, но на скамейке было очень сложно.

В конце концов – важен результат. Мистер позвонил и поздравил ребят с победой. «Заря» – очень хороший коллектив, с качественным подбором футболистов, поставленной игрой и хорошим тренером. Нам сегодня было очень тяжело.

Двигаемся дальше и готовимся к следующей игре. Она будет такой же серьезной и такой же сложной».