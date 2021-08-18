Карас: «Реализация с «Ингульцом» была слабой. Соперник легко забил мяч»
Эмил Карас, ассистент главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу, поделился в эфире телеканала «Футбол» мыслями после ничьей в матче четвертого тура УПЛ против «Ингульца» (1:1). Также специалист назвал дату возвращения наставника к полноценной работе с командой.
«Динамо» потеряло очки, потому что реализация была слабая. Иметь столько стандартов и не забить ни одного гола после них – сложно, плохо. Встретили команду, которая хорошо и организованно оборонялась. Они хорошо выходили в контратаку, в одной из них легко забили нам гол, по моему мнению.
Реализация пострадала. Из-за того, что мы не реализовывали свои моменты, получилась потеря двух важных очков.
В футбол играют две команды. 20 игроков и 2 вратаря. Бывают ошибки, это свойственно всем. Надо проанализировать. Слишком легко соперник вошел в штрафную и слишком легко дали пробить. Там никого из наших не было.
В то время, как мы, входя в штрафную соперника, встречали там буквально всю команду оппонентов, которая мешала нам и оборонялась самоотверженно. Забей гол в первом тайме, имея столько моментов, может, забили бы и второй. Потому что заставили бы соперника идти вперед. К сожалению, слишком быстро получили ответный гол.
Довольны ли мы физическим состоянием команды? Да. Для нас это нормально – два матча в неделю. Нельзя сказать, что наши игроки не хотели выиграть, уходили от борьбы. Сложно выходить на замену в таких матчах. Сложно играть с насыщенной обороной соперника.
Естественно, есть моменты, которые нам не нравятся, но мы это обсудим в раздевалке. Надеюсь, Мистер завтра-послезавтра присоединится к нам. Начнем подготовку к следующему матчу. Ему стало лучше. Хотели сегодня выиграть, чтобы с позитивным настроением готовиться к следующему матчу, но придется так уже. Это футбол.
Отметим, что после данного матча «Десна» остается единственной командой УПЛ, не потерявшей ни одного очка в турнирной таблице в текущем сезоне.
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