Караваєв: «Як наші воїни боронять країну, так і мі віддаватимемо всі сили на футбольному полі»

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Захисник збірної України Олександр Караваєв висловився про старт підготовки національної команди до кваліфікаційного матчу чемпіонату світу-2022 з Шотландією:



Коли ми виграємо, це додає оптимізму та жаги до перемоги. Під час благодійних ігор ми бачимо, скільки українців приходить, як вони підтримують нас. Це дуже добре. Посилюється думка про нашу найшвидшу перемогу. Усі бачать, як об’єднався не тільки наш народ, а й усі інші народи, які нам допомагають.

Жодне тренування не замінить гри. Навіть якщо це благодійний чи виставковий поєдинок, то це зовсім інші емоції, кондиції, ти відчуваєш ігровий ритм. Тому ти набираєш форму через матчі.

Ми знаємо, для чого збираємося в національній команді. Щодня на тренуваннях, а потім і в іграх ми віддаватимемо всіх себе заради перемоги. Так, як наші воїни боронять нашу країну, – так і ми віддаватимемо всі сили на футбольному полі. Це те, що ми можемо робити найкраще.