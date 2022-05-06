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Караваєв: «Як наші воїни боронять країну, так і мі віддаватимемо всі сили на футбольному полі»

Також Олександр розповів про важливість благодійних матчів
Футбол Сборная Украины
17:04
Караваєв: «Як наші воїни боронять країну, так і мі віддаватимемо всі сили на футбольному полі»
Фото: УАФ

Захисник збірної України Олександр Караваєв висловився про старт підготовки національної команди до кваліфікаційного матчу чемпіонату світу-2022 з Шотландією:

Ми летіли із самого ранку, тому трішки важко. Але відпочинемо й будемо готові. Щодо матчу з «Базелем», то він, як і всі інші, був благодійним. Емоції переповнюють, коли ми виграємо та знаємо, для чого проводимо ці поєдинки. Зібрані кошти йдуть на допомогу нашим співвітчизникам.

Коли ми виграємо, це додає оптимізму та жаги до перемоги. Під час благодійних ігор ми бачимо, скільки українців приходить, як вони підтримують нас. Це дуже добре. Посилюється думка про нашу найшвидшу перемогу. Усі бачать, як об’єднався не тільки наш народ, а й усі інші народи, які нам допомагають.

Жодне тренування не замінить гри. Навіть якщо це благодійний чи виставковий поєдинок, то це зовсім інші емоції, кондиції, ти відчуваєш ігровий ритм. Тому ти набираєш форму через матчі.

Ми знаємо, для чого збираємося в національній команді. Щодня на тренуваннях, а потім і в іграх ми віддаватимемо всіх себе заради перемоги. Так, як наші воїни боронять нашу країну, – так і ми віддаватимемо всі сили на футбольному полі. Це те, що ми можемо робити найкраще.

Збірнику Руслану Малиновському зробили дивовижний подарунок на День народження.

Источник: uaf.ua Олег Шумейко-младший
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Александр Караваев сборная Украины (футбол)

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