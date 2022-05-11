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Караваєв: «Якщо не буде чемпіонату України – гратимемо в єврокубках»

Захисник «Динамо» – про новий сезон УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
18:56
Караваєв: «Якщо не буде чемпіонату України – гратимемо в єврокубках»
Олександр Караваєв / Фото - fcdynamo.com
Захисник «Динамо» Олександр Караваєв в интервью YouTube-каналу «Пряма червона» поділився думкою стосовно ймовірного проведення наступного сезону УПЛ.

«Якщо не буде чемпіонату України  і нам дозволять грати в єврокубках, то будемо готуватися до єврокубків і грати кваліфікаційні матчі. А там вже будемо дивитися по ситуації. Тримати зброю з футболістів ніхто не вміє. Навіть якщо нас навчать, то я вважаю, що ми в цьому не помічники. Волонтерити та допомогати ми можемо. Але, напевно, краще буде, якщо у нас буде можливість грати, як зараз, благодійні матчі або офіційні. Грати у футбол і цим заробляти гроші, щоб допомагати – це те, що ми можемо робити».


«В Хорватії ми бачилися із наставником «Дніпра-1» Ігорем Йовічевічем. Він говорив, що коли була війна в Югославії, у них чемпіонат проводили в Словенії. Могли би наші клуби грати за кордоном? Треба назбирати команди, щоб зробити чемпіонат і грати в іншій країні. Це повинні вирішувати наші футбольні органи».


Раніше стало відомо, що УПЛ офіційно не буде дограна в нинішньому сезоні.
Владимир Кириченко
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