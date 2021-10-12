Караваев рассказал, кого стоит опасаться в составе Боснии и Герцеговины
Караваев: «Босния немного лучше Финляндии»
Защитник высказался о грядущей встрече с непростым соперником
Александр Караваев / Фото: УАФ
Защитник сборной Украины Александр Караваев высказался о грядущем матче с Боснией и Герцеговиной в матче отбора на ЧМ-2022.
«Смотрели видеомонтаж игры Боснии. Они играют почти по той же схеме, что и Финляндия, но у них более квалифицированные футболисты и более слаженная команда.
Считаю, что они немного лучше Финляндии».
Матч Украина – Босния и Герцеговина начнется в 21:45.
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