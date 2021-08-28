Караваев: «Сейчас «Динамо» в УПЛ на своем месте»
Караваев: «Думал, Шевченко все-таки останется в сборной»
Защитник «Динамо» – об уходе наставника национальной команды Украины
11:41
Александр Караваев / Фото - FacebookЗащитник «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев рассказал, стало ли для него сюрпризом, что Андрей Шевченко покинул должность наставника национальной команды.
«Скорее да, чем нет. Андрей Николаевич и его тренерский штаб проделали очень хорошую работу. Я думал, что он все-таки останется, и мы будем дальше достигать своих целей. Может быть, это и к лучшему. Время покажет».
Ранее Шевченко трогательно попрощался с командой. Также специалист пожелал «сине-желтым» успехов с новым штабом Александра Петракова.
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