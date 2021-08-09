Караваев: «Еще до начала матча знал, как играть против «Зари»

Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Александр Караваев поделился эмоциями после матча третьего тура украинской Премьер-лиги против «Зари» (2:1).

Потом такая развязка с двумя пенальти – и те, и те не забили, можно назвать это равноценным бонусом для обеих команд. Мне кажется было бы несправедливо, если бы мы не забили, а они забили. Затем пошла игра на характере – мы забили свой гол и в конце пропустили ненужный на последних секундах.

Но, как говорит наш главный тренер, добытая победа прибавляет мотивации перед следующими играми и подтверждает предыдущие победы. Каждый матч нужно выигрывать чтобы подтверждать это.