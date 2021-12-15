Караваев: «Много молодых игроков растут при Луческу»

Фото: ФК Динамо

Защитник «Динамо» Александр Караваев рассказал о роли главного тренера Мирчи Луческу в команде.

Он хочет весь накопленный за эти года опыт, который у него есть, нам передать. Чтобы мы этим пользовались, потому что это нам будет помогать. Тем более, много молодых ребят, которые при таком тренере с таким опытом очень сильно растут. Все это видят.

Уверен, дальше будет только лучше».