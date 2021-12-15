Караваев провел 100-й матч за «Динамо»
Караваев: «Много молодых игроков растут при Луческу»
Защитник – о тренере «Динамо»
15 декабря 16:49
Фото: ФК Динамо
Защитник «Динамо» Александр Караваев рассказал о роли главного тренера Мирчи Луческу в команде.
«Мотивация у него запредельная. Я уверен, она будет всегда. У него очень сильный заряд энергии, который он всем нам передает.
Он хочет весь накопленный за эти года опыт, который у него есть, нам передать. Чтобы мы этим пользовались, потому что это нам будет помогать. Тем более, много молодых ребят, которые при таком тренере с таким опытом очень сильно растут. Все это видят.
Уверен, дальше будет только лучше».
Сообщалось, что Луческу вел переговоры о назначении в сборную Румынии.
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